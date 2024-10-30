В Україні підтримають книговидавців

В Мінекономіки розповіли про те, як можна витратити кошти на книги українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Книговидавнича галузь сильно постраждала від початку війни. Знищення друкарень, наприклад, харківського "Фактор-Друку", втрата потужностей через тимчасову окупацію, брак доступу до фінансування. Тому уряд сьогодні має низку ініціатив для розвитку української книги.

Вже діє програма "Національний кешбек". Купуючи українські книги, можна отримати до 10% компенсації від вартості. А у грудні українці отримають тисячу гривень соціальної підтримки, витратити які можна буде на комунальні послуги, донат на ЗСУ чи, зокрема, купити книжку", — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, до програми "Національний кешбек" уже включено 12,5 тисяч українських книг, водночас книгарні продовжують активно приєднуватися до ініціативи. Купуючи українські книги, громадяни можуть отримати від держави кешбек, а отже — підтримати українських книговидавців.

Водночас міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький зазначив, що невдовзі 18-річні українці зможуть отримати сертифікат на купівлю українських книг еквівалентом 900 гривень.

Відповідний закон про стимулювання розвитку книговидання та книгорозповсюдження Президент підписав 17 травня. Також закон передбачає надання книгарням державних субсидій, що компенсуватимуть орендну плату за приміщення.

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