Держспецзв'язку: хакери атакують бухгалтерів українських підприємств

Команда CERT-UA, яка діє при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, виявила нову хвилю фішингових атак, спрямованих на бухгалтерів українських підприємств.

Про це повідомляє Держспецзв'язку

"Зловмисники розсилають електронні листи, що імітують повідомлення від Державної податкової служби України. Згадані листи містять PDF-документи з посиланням на файловий сервіс на якому розміщений архів. Відкриття його вмісту призведе до встановлення на компʼютері шкідливої програми, яка надає зловмисникам віддалений доступ до нього", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що описана активність фінансово мотивована і здійснюється угрупованням UAC-0050. У зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на комп'ютерах яких здійснюється робота з системами дистанційного банківського обслуговування.

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У деяких випадках від моменту зараження до моменту викрадення коштів може проходити не більше години.