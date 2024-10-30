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Соцмережа Reddit уперше отримала прибуток за 20 років існування

Середа, 30 жовтня 2024, 14:27 - Олексій Артемчук

У звіті за третій квартал компанія повідомила про прибуток у розмірі 29,9 млн дол і виторг в 348,4 млн дол, що на 68% більше  порівняно з 2023 роком.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що отримати перший прибуток вдалося завдяки різкому приросту аудиторії. Щоденна кількість користувачів зросла на 47% порівняно з минулим роком і наближається до цифри у 100 млн осіб.

З моменту виходу на біржу Reddit втратив 575 млн дол протягом першого кварталу на ринку, але минулого кварталу він скоротив цей збиток до 10 млн дол і тепер нарешті вийшов у плюс.

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Рекламний дохід Reddit зріс до 315,1 млн дол, а інші доходи досягли 33,2 млн дол. 

соцмережі прибуток
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Економічна правда
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