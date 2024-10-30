Рахункова палата назвала ризики під час виконання держбюджету-2025

Рахункова палата визначила ключові ризики, що можуть вплинути на виконання державного бюджету України на 2025 рік.

Про це сказала голова Рахункової палати Ольга Піщанська під час виступу у Верховній Раді, передає Укрінформ.

За словами очільниці РП, ключовим викликом є те, що фінансування оборони продовжує здійснюватися переважно з внутрішніх джерел.

"На 2025 рік на обороноздатність планується спрямувати 2,2 трлн гривень, що становить 56% загального обсягу видатків держбюджету. Обороноздатність України напряму залежить від її економічної стійкості та функціонування бізнесу. Реформа митної служби та зміни в податковому законодавстві могли б збільшити наповнення держбюджету, а відтак і спрямувати більше коштів на національну безпеку і оборону держави", - зауважила Піщанська.

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Другим важливим викликом вона вважає належне соціальне забезпечення через відсутність джерел для підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

"Ці видатки значною мірою залежатимуть від міжнародної допомоги - уряд планує отримати 39,2% усіх надходжень від зовнішніх донорів. При цьому майже половина передбачених зовнішніх запозичень не має визначених конкретних надавачів", - зазначила Піщанська.

Серед інших ризиків - вразливість енергетичного сектору, масштабна руйнація інфраструктури, обмежена логістика та масова міграція українців.

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У 2025 році Рахункова палата планує зосередитися на контролі оборонних закупівель, функціонування системи соціальної підтримки, зокрема ветеранів, податкової сфери, управління державним боргом та проєктів з відновлення критичної інфраструктури.

Нагадаємо:

Верховна Рада планує ухвалити державний бюджет на 2025 рік у першому читанні наприкінці жовтня, у другому - наприкінці листопада.