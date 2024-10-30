Казахстан знизить прогноз видобутку нафти на 2024 рік із запланованого раніше обсягу 90,3 млн тонн.

Про це повідомив журналістам міністр енергетики Алмасадам Саткалієв, пише профільне видання enkorr.

"Найближчим часом ми готові цифри озвучити. Швидше за все, у напрямку зниження...", — сказав Саткалієв.

Казахстан у період планового ремонту на гігантському родовищі Кашаган, який розпочався 7 жовтня й триватиме місяць, суттєво знизив видобуток нафти, повідомило Reuters.

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Зі слів міністра енергетики країни, ремонт на Кашагані може тривати довше від запланованого.

Раніше повідомлялося, що Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) планує скоротити у жовтні експортне прокачування нафти до 4,2 млн тонн з 4,9 млн тонн у графіку вересня, знизивши постачання через ремонт на Кашагані.

Нагадаємо:

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Зупинити комплекс підготовки нафти й газу на гігантському родовищі Кашаган у Казахстані заплановано з 3 жовтня терміном на 38 днів.