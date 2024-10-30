Держкіно уклало першу за два роки угоду про держпідтримку за 20 мільйонів

Державне агентство України з питань кіно 18 вересня уклало угоду з ТОВ "Деінде" про державну підтримку в формі державної субсидії на виробництво фільму на 20,00 млн грн. Це перший такий договір за останні два роки.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиалнням на систему "Прозорро".

Компанія отримає кошти на виробництво ігрового національного фільму "Близнюки". Це погодила Рада з державної підтримки кінематографії на чолі з тодішнім головою Артемом Колюбаєвим у вересні 2023 року.

Фільм є одним із переможців 14-го конкурсного відбору Держкіно, який проходив у 2020 році. Тоді він зайняв п’яте місце у своїй категорії "Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна копродукція" із 40,86 балами.

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Фільм в жанрах трилеру і драми буде адаптацією однойменного оповідання Едоґави Рампо "Близнюки". Сценаристкою і режисеркою-постановницею буде українка Єва Нейман, яка живе в Берліні. Продюсуватимуть стрічку Алла Бєлая з України, Ванда Адамік Грицова зі Словаччини, Кестутіс Драздаускас із Литви і Кшиштоф Солек із Польщі.

Сюжет фільму описаний так:

"Народженому всього на пару хвилин пізніше старшого брата, молодшому близнюку судилося мати його обличчя, його тіло, бажання та мрії. Подібність для нього стає прокляттям, змушуючи пройти шлях від любові до вбивства, від щастя до смерті. Зрештою його власна тінь стає примарою мертвого брата, переслідуючи його як неминучу долю". Реклама:

За планом фінансування, у січні-жовтні 2025 року виплатять аванс 70%, з листопада 2025 року по березень 2026 року – аванс 20%, а 10% – у 2026 році як остаточний розрахунок.

Востаннє Держкіно укладало угоди на держпідтримку два роки тому – восени 2022 року.

Нині київською фірмою "Деінде" володіє і керує продюсер Дмитро Суханов, який раніше очолював Асоціацію кіноіндустрії України. На момент відбору фірма називалась інакше – "Продюсерський центр Сарке", а її засновницею і директоркою була згадана Алла Бєлая.