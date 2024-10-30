В Україні за підтримки ветеранського фонду створили більше 700 робочих місць

Бізнеси, які підтримали Український ветеранський фонд (УВФ), вже створили понад 700 робочих місць.

Про це повідомила виконувачка обов’язків виконавчого директора УВФ Ніна Роговець, пише Укрінформ.

"Ще такий важливий момент: багатьма проєктами наших ветеранів передбачається створення нових робочих місць, і насамперед вони беруть на роботу інших ветеранів, своїх побратимів та посестер – у такий спосіб забезпечуючи їм можливість реінтегруватися. До слова, бізнеси, які ми підтримали, уже створили понад 700 робочих місць. І це насправді хороший результат, яким ми пишаємося", - сказала Роговець.

Вона зазначила, що УВФ долучається до ініціатив, спрямованих на працевлаштування ветеранів, здобуття ними нових професійних навичок.

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Цього року ми вже мали спільний проєкт з НЕК "Укренерго" – програму "Разом", у межах якої ветерани й ветеранки мали змогу отримати новий фах в енергетичній галузі та гарантовано працевлаштуватися. Цими днями стартувала друга хвиля цієї програми", - зазначила Роговець.

Нагадаємо:

Український ветеранський фонд вже надав понад 430 мільйонів гривень на ініціативи ветеранів та ветеранок.

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