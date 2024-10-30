Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
Середа, 30 жовтня 2024, 11:33 -
Станом на 30 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 5 копійок, євро зменшився – на 9 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,37 грн, євро – 44,60 грн (на 29 жовтня долар - 41,32 грн, євро – 44,69 грн).
На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,50 – 41,55 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,00 – 45,17 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,20 - 41,60 грн (курс на 29 жовтня – 41,20 - 41,60 грн);
- Євро – 44,60 - 45,15 грн (курс на 29 жовтня – 44,60 - 45,20 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;
- Ощадбанк – 41,20 - 41,80 грн;
- Укрсиббанк – 41,08 - 41,63 грн;
- ПУМБ – 41,20 – 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,15 - 41,54 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.
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