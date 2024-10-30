Київстар інвестував понад 1,9 млрд грн в енергонезалежність мережі

Компанія "Київстар", найбільший оператор електронних комунікацій України, продовжує посилювати інвестиції в забезпечення енергонезалежності. Починаючи з 2022 року, загальна сума інвестицій, спрямованих на підтримку безперебійної роботи мережі в умовах можливих відключень електроенергії склала понад 1,9 млрд грн.

Київстар продовжує підготовку до зимового сезону 2024-2025 та активно працює над посиленням стійкості зв'язку. Компанія вже реалізувала комплекс заходів з посилення енергонезалежності. Зокрема, станом на жовтень 2024 року на базових станціях встановлено 124 тис.[1] нових літієвих акумуляторів. Додатково 2390 генераторів підтримують роботу ключових об'єктів мережі. Понад 68% мережі оператора електронних комунікацій вже має чотиригодинне резервне живлення.

Для підтримки послуги "Домашній Інтернет" встановлено близько 50 тис. джерел безперебійного живлення у 24 тис. багатоквартирних будинків в 92 містах. Також компанія планує провести повторне резервування фіксованого зв’язку потужнішими батареями та продовжує розгортання послуги за технологією GPON, а з 2025 року будуватиме мережу виключно за цією технологією.

Наразі реалізується друга фаза інвестицій, яка передбачає встановлення 113 тис. нових акумуляторів на базових станціях та 1427 промислових генераторів. Процес встановлення додаткового обладнання вже розпочався на технологічних майданчиках по всій території країни.

Мета Київстару — забезпечити 25% мережі можливістю роботи від генераторів та досягти 6-годинного резервування для всіх ключових об'єктів. Особливу увагу приділено критично важливим об'єктам, визначеним РНБО, які забезпечені генеруючими потужностями для підтримки зв'язку протягом мінімум трьох діб у випадках повномасштабних блекаутів.

Також Київстар закликає до співпраці підприємства, які мають у власності промислові генератори, для можливості підключення обладнання оператора, аби спільними зусиллями подолати виклики, пов'язані з енергетичною безпекою.

[1] за одну батарею береться номінал АКБ 12 V 100 A*год