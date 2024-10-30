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Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцям

Середа, 30 жовтня 2024, 10:58 - Віктор Волокіта

Міністерство оборони спрощує звітування за майно для українських військових. 

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Тепер після служби мають бути повернені лише бронежилет і каска.

"Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу. Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо", – наголосив він.

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Відповідні зміни впроваджуються наказом Міноборони.

За словами міністра, відомство продовжує працювати над спрощенням системи забезпечення, щоб підвищити ефективність українських захисників.

Нагадаємо:

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Міністерство оборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство.

Міноборони
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Економічна правда
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