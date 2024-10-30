В "Укренерго" прогнозують найважчу за останні три роки зиму

За словами виконувача обов'язків голови "Укренерго" Олексія Брехта, зима 2024-2025 буде однією з найважчих за попередні три роки.

Джерело: Брехт в інтерв'ю Суспільному

Деталі: Посадовець зазначив, що в "Укренерго" готуються до декількох можливих сценаріїв проходження цієї зими.

Пряма мова Брехта: "Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій – продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі".

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Деталі: Він нагадав, що навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку.

За словами Брехта, це "значна втрата", "Укренерго" має план відновити ці потужності.

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають – продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

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Пряма мова Брехта: "За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин".

Що передувало: Видання FT повідомило, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення повітряних атак Росії по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни.

Українська правда