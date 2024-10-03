Vodafone вирішив не продовжувати переговори з реструктуризації своїх боргів

Оператор "Vodafone Україна" вів переговори про реструктуризацію єврооблігацій на $400 млн, але після відмови 31% власників облігацій вирішив не продовжувати переговори.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У світлі вищевикладеного VFU оголошує, що за відсутності змін у системі контролю за рухом капіталу не має наміру вести подальші переговори з власниками облігацій", – йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі.

Натомість Vodafone зосередиться на інших способах виконання своїх зобов'язань за облігаціями, а саме продовжить обговорення з відповідними органами влади України, включно із Національним банком України, питання щодо надання виняткового дозволу на виплату основної суми облігацій, що підлягає погашенню 11 лютого 2025 року

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Згідно з повідомленням компанії, переговори про реструктуризацію п'ятирічних єврооблігацій, випущених у 2020 році зі ставкою 6,2% річних, тривали з 19 по 30 вересня цього року і були зумовлені обмеженнями щодо контролю за рухом капіталу, що діють в Україні, які нині не дозволяють оператору зв'язку здійснювати транскордонні платежі з України для погашення облігацій.

Зазначається, що власникам єврооблігацій було запропоновано такі ключові умови: продовження дати погашення облігацій на три роки, збільшення відсоткової ставки до 7,7%, виплата комісії за згоду у розмірі 1,5%, застава коштів Vodafone, що перебувають в Україні, з метою погашення облігацій та включення нового положення про обов'язкове дострокове погашення у разі ослаблення чинних заходів контролю за рухом капіталу.

"Однак після переговорів пропозицію про реструктуризацію власники облігацій, які володіють приблизно 31% облігацій, відхилили цю пропозицію", – констатується у повідомленні.

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