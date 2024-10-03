Третину нових російських компаній у 2024 році зареєстрували китайці – росЗМІ

За дев'ять місяців 2024 року кількість зареєстрованих у Росії компаній зі співвласниками з КНР зросла на 32% рік до року.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на "Коммерсантъ".

Частка китайського бізнесу в загальній кількості нових реєстрацій компаній зросла з 13% у 2021-му до 34% у 2024 році. Щомісячна кількість реєстрацій (близько 200) перевищила рівень 2021 року вчетверо.

У результаті Китай вийшов на перше місце серед іноземних учасників, майже на третину обігнавши білоруських підприємців, які лідирували 2023 року.

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Також у 2021-2023 роках виручка компаній за участю підприємців із Китаю зросла майже втричі.

Водночас у секторі торгівлі автотранспортом за вказаний період показник збільшився в 5,1 раза, забезпечивши 43% усієї виручки китайського бізнесу в Росії.

На оптову торгівлю припало 26% виручки, до того ж у секторі працюють 38% усіх підприємств із китайською участю.

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