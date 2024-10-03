Зі спецрахунку сил оборони списали 2 мільярди на потреби армії

Станом на 1 жовтня 2024 року залишок коштів на спецрахунку для підтримки сил оборони становить понад 1,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За вересень на спецрахунок надійшло майже 2,5 млрд грн, коли на потреби війська списали 1,9 мільярда гривень.

Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 39 млрд грн в еквіваленті.

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Загалом зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 37,3 млрд грн.