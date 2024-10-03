В Україні хочуть створити фонд для розвитку бізнесу: наповнювати його будуть світові установи

В Україні планують створити інвестиційний фонд для розвитку бізнесу, куди коштами партнерів хочуть залучити 16 мільярдів євро.

Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, фонд на суму в 16 мільярдів євро створять до 2027 року. Його планують запустити у рамках другого компоненту програми Ukraine Facility.

До фінансування цього фонду долучатимуться міжнародні та європейські фінансові інституції, такі як Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, Банк розвитку Ради Європи і Світовий банк.

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"Він зможе стати суттєвою підтримкою для розвитку бізнесу, зокрема того, який бачитиме себе у розвитку будівельної сфери. Будемо очікувати, як цей фонд запрацює, щоб він допомагав і будівельній галузі у тому числі", - повідомила Шуляк.