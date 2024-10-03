Абоненти Київстар зібрали понад 10 млн грн на ініціативу з розмінування країни "Нам тут жити 2.0"

Київстар разом з фондом "Повернись живим" продовжують спільну ініціативу "Нам тут жити 2.0", спрямовану на розмінування територій України. Проєкт реалізується за інформаційної підтримки Міністерства Економіки України.

Абоненти національного мобільного оператора активно долучилися до підтримки проєкту. Зокрема, завдяки благодійній Суперсилі "Допомога ЗСУ", зібрано вже понад 10 мільйонів гривень, а загальна сума донатів на розмінування складає 45 мільйонів гривень.

"Розмінування країни — важливий напрямок для відновлення нашої держави. Ми прагнемо зібрати 100 мільйонів гривень, щоб забезпечити саперів роботизованими комплексами, транспортом та іншим обладнанням. Вдячні нашим абонентам та усім небайдужим, які долучаються до збору", — говорить Олександр Комаров, CEO Київстар.

"Нам тут жити 2.0" — другий спільний проєкт компанії "Київстар" та фонду "Повернись живим". Його мета — забезпечити саперів усім необхідним для розмінування: роботизованими платформами, транспортом, зв’язком, живленням, а також повітряною компонентною для ситуаційної обізнаності. Аби підтримати збір, національний мобільний оператор, зі свого боку, вже перерахував 30 мільйонів гривень на цей проєкт.

Ініціатива допоможе зберегти життя саперів, адже розміновувати території будуть не тільки люди, а й техніка українського виробництва — наземні роботизовані комплекси, а також дрони, які забезпечать дистанційне розмінування шляхом підривів.

Контрактні абоненти та усі небайдужі можуть задонатити на спецрахунок фонду та на "банку" проєкту. А також зробити індивідуальний внесок у терміналах самообслуговування у фірмових магазинах Київстар.

Абоненти передплаченого зв’язку можуть долучитися:

підключ ивши благодійну Суперсилу "Допомога ЗСУ", яка дозволяє абонентам робити щомісячний донат на розмінування у розмірі до 50 грн, просто користуючись мобільним зв’язком. Донат автоматично списується при оплаті тарифу без додаткових платежів для абонента, поки у нього підключена Суперсила "Допомога ЗСУ". Перевірити, чи є у вашому тарифі Суперсила "Допомога ЗСУ", зручно у додатку "Мій Київстар";





над іславши повідомлення на номер 515, щоб донатити 10 грн після кожного поповнення рахунку від 50 грн;





відправивши будь-яке SMS на номер 88009 — і з мобільного рахунку буде перераховано 10 грн на збір.

Нагадаємо, що ініціатива "Нам тут жити 2.0" — це спільний проєкт Київстар та фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим", який стартував у серпні 2024 року і триватиме до досягнення цільової суми збору в розмірі 100 мільйонів гривень.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2024 р. обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та більше 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові технології зв`язку та в найближчі п`ять років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд доларів США.

Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи. Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.