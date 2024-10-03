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Між Росією та Казахстаном починається "зернова війна"

Четвер, 3 жовтня 2024, 15:36 - Олексій Артемчук

Росія призупинила імпорт сільгосппродукції з Казахстану.

Про це повідомляє NewTimes.

Російський "Россельхознадзор" попросив Казахстан призупинити експорт низки сільгосппродуктів до РФ через хвороботворні бактерії, нібито знайдені в зерні та іншій агропродукції, яку експортує Казахстан.

Дії Росії можуть бути відповіддю на повну заборону Казахстаном (з серпня 2024 року) імпорту пшениці з третіх країн та країн Євразійського економічного союзу, до якого входить Росія.

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Загороджувальні бар'єри запровадили для потреб птахівницьких та борошномельних підприємств. Вони як виняток отримували пшеницю з-за кордону в рамках введеного Казахстаном ще 12 квітня піврічного ембарго на постачання зернових автомобільним, водним і залізничним транспортом.

Минулого року Астана забороняла ввезення зернових на свою територію лише автомобільним транспортом.

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Економічна правда
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