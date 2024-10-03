Українська IT-галузь зростатиме на 20% на рік після перемоги у війні – асоціація

Після перемоги у війні українська IT-галузь зростатиме на 18-20% на рік.

Про це повідомила виконавча директорка асоціації IT Ukraine Марія Шевчук в інтерв'ю ЕП.

"Як тільки світова технологічна галузь вийде з рецесії, ми одразу будемо на це реагувати", - каже вона, пояснюючи, чому технологічна галузь України скорочується.

Другою умовою для зростання IT-галузі буде перемога у війні, каже Шевчук.

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"Ми знову повернемося до зростання на 18-20% на рік, а поки у 2024 році буде незначне падіння", - додала вона.

Читайте детальніше: Підвищення податків, падіння продажів, мобілізація та пошук роботи. Інтервʼю керівниці асоціації IT Ukraine

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