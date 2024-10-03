У двох областях України запровадили аварійні відключення світла

У частині Харківської та Полтавської областей 3 жовтня запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє "Укренерго".

Відключення запровадили в результаті обстрілів, для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго, з 10:15.

В компанії також додали, що в Україні зростає споживання електроенергії. 3 жовтня його рівень станом на 9:30, був на 1,5% вищим, ніж попереднього дня – у середу. А 2 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% більшим, ніж попереднього робочого дня – у вівторок, 1 жовтня.

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Об 11:31 "Укренерго" повідомило, що аварійні відключення на Харківщині та Полтавщині скасовані.

Нагадаємо:

Через російські обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

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