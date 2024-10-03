В Україні планують побудувати 45 готелів до 2026 року – дослідження

На готельному ринку України на 2024-2026 роки заплановано реалізацію 45 нових проєктів готельно-апартаментних комплексів і 108 котеджних містечок готельного типу.

Про це йдеться в дослідженні компанії Ribas Hotels Group, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, у найближчі два роки заявлене поповнення номерного фонду становить для готелів та апартаментів - 6670 номерів, для котеджних містечок - 3097 будинків.

За даними дослідження, на середину 2024 року в Україні функціонує 2017 готелів, водночас від початку повномасштабної війни було знищено або пошкоджено 12 об'єктів.

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За кількістю готелів лідирують оператори Optima Hotels (64 готелі), Ribas Hotels Group (21) і Premier Hotels and Resorts (11). Серед іноземних мереж лідерами за масштабом присутності є Accor із дев'ятьма готелями і Radisson із п'ятьма.

Середнє завантаження українських готелів у першій половині 2024 року становило 34-38%, а в окремих регіонах на заході країни (у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях) сягнуло 60-70%.

Згідно з дослідженням, із 2013 року загальна кількість колективних засобів розміщення скорочується в середньому на 175 об'єктів щорічно, переважно за рахунок оздоровчих закладів, санаторіїв профілакторіїв, пансіонатів із лікуванням, бальнео- та грязьових лікарень, туристичних баз, кемпінгів, баз і пансіонатів відпочинку.

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Водночас кількість готелів зросла на 9,1%, мотелів - на 10,7%, хостелів - на 28,7%.

За прогнозом аналітиків, після закінчення війни туристичний потік в Україні може зрости до 14,5 млн осіб. Таким чином, нинішній обсяг номерного фонду не зможе відповідати попиту.

За даними Ribas Hotels Group, потенційна потреба в номерному фонді може становити +30-40% від нинішньої кількості.

Зазначається, що в дослідженні використовували дані Держстату України, Держагентства розвитку туризму, Держприкордонслужби, головних управлінь статистики Києва, Львова та Львівської ОДА, Одеської, Харківської, Дніпропетровської областей, Міністерства культури та стратегічних комунікацій, Держреєстру нерухомих пам'яток України, Сервісного порталу для туристів, Готельного та статистичного агрегаторів.

Нагадаємо:

Згідно з іншим дослідженням, в Україні у другому кварталі 2024 році ситуація у легкій промисловості погіршилася; 33% компаній звітують про скорочення виробництва через брак робочої сили, перебої з електроенергією та високі ціни на сировину.