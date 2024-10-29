Бізнес просить НАЗК провести антикорупційну експертизу Нацстратегії доходів до 2030 року

Громадські організації звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) із проханням провести антикорупційну експертизу Національної стратегії доходів до 2030 року.

Про це йдеться в заяві асоціацій на сайті аналітичного центру CASE Україна у вівторок.

"Ми хочемо звернути увагу Національного агентства із запобігання корупції, що в тексті цієї Національної стратегії доходів нами вбачається значна кількість корупціогенних чинників, безпосередньо зазначених у Методології проведення антикорупційної експертизи, що може мати катастрофічні наслідки як для приватного сектору, так і для економіки України загалом", - зазначається у заяві.

Згідно із заявою, серед корупціогенних чинників Нацстратегії автори звернення виокремлюють надання податковим органам доступу до банківської таємниці, стягнення податкового боргу без рішення суду та запровадження приводів для перевірок суб'єктів спрощеної системи оподаткування.

Реклама:

Також, на думку заявників, корупції можуть сприяти надання правоохоронних функцій митним органам, делегування органам місцевого самоврядування додаткових податкових повноважень і повноважень органів контролю та закріплення принципу презумпції винуватості платників податків.

Зазначається, що Нацстратегія доходів потребує не часткового доопрацювання, а повного переопрацювання та нового затвердження на основі принципів рівності органів контролю та платників податків перед законом, презумпції правомірності рішень платника податків, гарантій дотримання законних прав платників податків.

Крім того, громадські організації наполягають на встановленні чітких запобіжників щодо недопущення будь-яких корупційних та інших зловживань податковими та митними органами.

Реклама:

Звернення підписали Українська Рада Бізнесу, Торгово-промислова палата України, Рада міст захисту ФОПів, ГО "Асоціація приватних роботодавців", ГС "НОРТ", ГС "Нацплатформа МСБ", ГО "Всеукраїнська професійна асоціація підприємців", бізнес-асоціація "4Бізнес", ГО "Мікробізнес Волині", ГО "Мрія", ГО "Центр громадського контролю", просвітницька ініціатива "Останній капіталіст", ГО "Інститут соціально-економічної трансформації", ГС "Центр соціально-економічних досліджень - CASE Україна".

Нагадаємо:

Національна стратегія доходів на 2024-2030 рр., затверджена урядом 27 грудня 2023 року, передбачає у 2024 році скасування мораторію на проведення документальних перевірок митними органами.