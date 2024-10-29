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Частина українців додатково отримає до 21 тисячі гривень субсидій – Шмигаль

Вівторок, 29 жовтня 2024, 17:10 - Артур Крижний

Українці, які опалюють будинки вугіллям, дровами чи іншим твердим паливом, отримають субсидію у розмірі до 21 000 гривень.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, за жовтень українцям вже було нараховано 1,4 мільярда житлових субсидій, а також пільг.

"Загалом за 10 місяців цього року – близько 29,6 млрд грн було нараховано й виплачено українцям. Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону", – додав він.

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Зокрема люди, які опалюють житло вугіллям, дровами, іншим твердим паливом отримають додаткову виплату до 21 000 гривень. Програма охопить близько 500 000 українських родин.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, навіщо уряд запускає зимову єПідтримку назвавши ключові цілі.

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Економічна правда
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