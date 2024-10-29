Мінфін США оприлюднив правило, що обмежує американські інвестиції в технології Китаю

Міністерство фінансів США оприлюднило нове правило щодо обмеження та моніторингу американських інвестицій в Китай у галузі штучного інтелекту, комп'ютерних чипів та квантових обчислень.

Про це повідомляє Associated Press.

На додаток до блокування інвестицій у чутливі технологічні сектори Китаю, правило вимагає від американців та компаній у США повідомляти уряд про транзакції, пов’язані з технологіями та продуктами, що можуть створити загрозу національній безпеці США.

"Інвестиції США не повинні використовуватися для допомоги країнам, що викликають занепокоєння, у розвитку їхнього військового, розвідувального та кібернетичного потенціалу", - заявив помічник міністра фінансів США з інвестиційної безпеки Пол Розен.

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Порушників правил можуть оштрафувати на понад 360 тис дол або подвійну вартість забороненої транзакції, залежно від того, яка сума буде більшою. Для контролю за новим правилом міністерство фінансів планує створити спеціальне управління.

Речник міністерства закордонних справ Лінь Цзянь заявив, що уряд висловив протест США через останні дії. "Китай глибоко шкодує і рішуче виступає проти запровадження США обмежень на інвестиції в Китай", - заявив речник.

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