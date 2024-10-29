Приватбанк за 364 мільйони замовив інкасаторські броньовики: у Ощадбанку вийшло дорожче

АТ Комерційний банк "Приватбанк" 15 жовтня уклало угоду з ТОВ "Реформ" про закупівлю броньованих інкасаторських автомобілів на 364,37 млн грн.

Як пишуть "Наші гроші", електронні торги провели на майданчику банку в два етапи, а потім відзвітували про договір у системі "Прозорро".

Усього замовили 96 панцерованих спеціалізованих оперативних інкасаторських автомобілів виробництва постачальника.

Переобладнані автомобілі матимуть пасажирський і вантажний відсіки, внутрішнє сталеве панцерування пасажирського відсіку класу захисту ПЗСА-3, евакуаційний люк, інкасаторський сейф, сейф тимчасового зберігання цінностей, систему відеонагляду, GPS-систему, сигнальні пристрої, бійниці, брендування "Приватбанку" тощо.

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У грудні 2023 року АТ "Ощадбанк" замовляло ТОВ "ВіДі Юнікомерс" подібні інкасаторські автомобілі на іншій базі Ford Transit Chassis Cab MCA 470 L3 LWB по 95 862 євро, що на 8% дорожче. Вони мали такий же захист ПЗСА-3 і трохи більше корисне навантаження 1000 кг.

Минулого разу "Приватбанк" закуповував подібні броньовики ще перед повномасштабним вторгненням Росії. Тоді, у жовтні 2021 року він замовив ТОВ "ВіДі Елеганс" інкасаторські автомобілі виробництва "Реформ" на такій самій базі Citroen Jumper L2H2 (Франція) по 1,55 млн грн, або 50 693 євро, що на третину дешевше. Захист був такий же – ПЗСА-3, а корисне навантаження у кілограмах не зазначалось ані в специфікації, ані в технічному завданні. Ще там згадувався сейф тимчасового зберігання цінностей, а інкасаторський сейф не згадувався.

Нині у переможця був один конкурент, але інформація про цього учасника не розкривається.

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Фірмою "Реформ" із-під Києва володіють її директор Василь Литвин, Максим Ульянкін та Олег Басюк. Їм же належить київське ТОВ "Завод броньованих автомобілів "Реформ". Крім того, переможець заснував франківське ТОВ "Реформ Захід" з Олександром Федоришиним.