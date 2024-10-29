Мінекономіки оновило гайд для інвесторів

Міністерство економіки України опублікувало оновлений довідник з інструкціями та рекомендаціями для підприємців, які планують реалізувати інвестиційні проєкти вартістю від 12 млн євро.

Про це повідомило Мінекономіки.

"Оновлений гайд детально пояснює вимоги до інвестиційних проєктів та заявників, включаючи необхідні документи та форму заявки. Важливою частиною гайду є покрокова дорожня карта для інвесторів, яка допоможе якісно підготувати заявку та супровідні документи", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

За його словами, якісна підготовка заявки є першим і надзвичайно важливим кроком, від якого залежить швидкість розгляду документів.

Реклама:

Державну підтримку можуть отримати інвестори з проєктами обсягом від 12 млн євро і терміном реалізації до 5 років. Пріоритетними є галузі переробної промисловості, видобуток корисних копалин, транспорт, логістика, освіта, наука, охорона здоров'я, управління відходами, мистецтво, культура, туризм, спорт та електронні комунікації.У гайді також розміщено посилання на Закон України "Про державну підтримку інвестиційних проєктів" та інші нормативно-правові акти.

Нагадаємо:

У Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть тисячу гривень і хто її фінансуватиме.

Реклама: