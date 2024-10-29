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У Дніпрі посадовці привласнили 10 мільйонів, завищуючи ціни на товари для війська

Вівторок, 29 жовтня 2024, 13:58 - Артур Крижний

Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерували до суду обвинувачення щодо незаконного заволодіння 10,5 млн грн держкоштів через закупівлі військових товарів за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Розслідування встановило, що кошти, виділені для підтримки територіальної оборони Дніпра в рамках програми на 2022-2026 роки, були використані на закупівлі товарів для сил оборони України за завищеними цінами.

Серед таких закупівель — монокуляри нічного бачення, тепловізори, побутова техніка, текстильні вироби, меблі, генератори та інше обладнання.

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Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для чотирьох підозрюваних посадовців міськради Дніпра. Їм загрожує позбавлення волі з обмеженням права займати посади.

корупція
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Економічна правда
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