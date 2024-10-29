Суверенний фонд Саудівської Аравії скоротить міжнародні інвестиції на третину

Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF), активи якого досягають 930 млрд дол, планує скоротити свої міжнародні інвестиції приблизно на третину, завершуючи десятирічну епоху масштабних глобальних витрат.

Про це повідомляє Financial Times.

Підконтрольний державі PIF є частиною великого плану, започаткованого наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом для диверсифікації економіки Саудівської Аравії та зменшення її залежності від нафтових доходів.

PIF вирішив зменшить частку закордонних інвестицій з 30% до цільового діапазону 18-20%, повідомив голова фонду Ясір аль-Румайяні.

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"Ми більше зосередимося на внутрішній економіці, ми досягли і зробили так багато великих речей", – сказав Аль-Румайян. Він зазначив, що міжнародні інвестори також змінюють свій підхід, переходячи від пошуку фінансування від PIF до спільного інвестування разом із фондом.

Зазначається, що за останнє десятиліття PIF активно розширював свої закордонні інвестиції, зокрема, вклав 45 млрд дол у Vision Fund SoftBank у 2016 році, 20 млрд дол – в інфраструктурний фонд Blackstone, придбання англійського футбольного клубу Newcastle United. Ці інвестиції були частиною зусиль PIF зі створення глобальної присутності.

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