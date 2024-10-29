Мова та медицина: в Україні знайшли порушення у рекламоносіях

В Україні основні види порушень під час розміщення рекламоносіїв - мовне законодавство та медична реклама.

Про це повідомив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

"Держпродспоживслужба України підбила підсумки моніторингу рекламної діяльності за 9 місяців 2024 року. За цей період фахівці дослідили понад 15,2 тисячі рекламоносіїв та виявили низку порушень, що свідчать про необхідність подальшого посилення нагляду за рекламним ринком. Особливо багато порушень зафіксовано в Харківській області та місті Києві", – зазначив Андрій Крейтор.

Ключові показники моніторингу:

Реклама:

1975 порушень у сфері реклами, що стосуються недобросовісного контенту, мовного законодавства та інших аспектів.

4,5 млн грн – загальна сума накладених штрафних санкцій

56 рішень про визнання реклами недобросовісною та прихованою.

72 рішення про зупинення розповсюдження реклами.

Найпоширеніші порушення:

Використання недержавної мови:

Зареєстровано 469 випадків розповсюдження реклами з порушеннями мовного законодавства, зокрема із використанням мови держави-агресора.

Реклама:

Сума штрафних санкцій за ці порушення склала 1,1 млн грн. Найбільше було зафіксовано порушень у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Херсонських областях.

Реклама медичних товарів та послуг:

Виявлено 213 порушень у рекламі лікарських засобів, методів профілактики та лікування. Найбільш розповсюджені порушення – відсутність попереджень про шкідливість самолікування та залучення до реклами осіб, що видають себе за лікарів. За цими випадками накладено штрафів на загальну суму 582,3 тис. грн.

Нагадаємо:

У Верховній Раді плануються повністю заборонити рекламу азартних ігор, крім безпосередньо в гральних закладах/