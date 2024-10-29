Касові обороти банків зросли на 12% – НБУ
Надходження готівки до кас банків за січень-вересень 2024 року склали 2 038,7 млрд грн, що на 11,9% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що видача готівки також збільшилася на 12,5% і досягла 2 067,3 млрд грн.
Зростання пов'язане з відновленням економічної активності, збільшенням зарплат і соціальних виплат. Водночас на збільшення обсягів видачі готівки вплинули безпекові ризики, зокрема обстріли енергетичних об'єктів.
Найбільше готівка видавалася за операціями з платіжними картками (85,1%), для підтримки операторів поштового зв'язку (3,8%) та для купівлі іноземної валюти (3,4%).
Основні джерела надходжень: торгівельний виторг (31,6%), операції з платіжними картками (23,4%), продаж іноземної валюти (18,2%) і виторг від послуг (12,9%).
Загалом обсяги касових оборотів банків за дев'ять місяців 2024 року перевищили рівень 2021 року на 11%.