Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Станом на 29 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 1 копійку, євро зменшився – на 2 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,32 грн, євро – 44,69 грн (на 28 жовтня долар - 41,31 грн, євро – 44,71 грн).

На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,58 – 41,65 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,10 – 45,25 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,20 - 41,60 грн (курс на 28 жовтня – 41,15 - 41,56 грн);

Євро – 44,60 - 45,20 грн (курс на 28 жовтня – 44,50 - 45,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк – 41,15 - 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,06 - 41,60 грн;

ПУМБ – 41,10 – 41,70 грн;

Райффайзен - 41,15 - 41,58 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.