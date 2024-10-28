Продажі McDonald's впали після спалаху кишкової палички 

Продажі McDonald's Corp. впали після новин про інфікування кишковою паличкою, пов'язане із закусками мережі Quarter Pounders (Чизбургер).

Про це повідомляє Bloomberg

Зазначається, що транзакції впали на 6% порівняно з 2023 роком у наступні дні після оголошення про отруєння, що призвело до зниження загального обсягу продажів.

Спалах завдав удару по McDonald's, який працював над тим, щоб зупинити падіння відвідуваності за допомогою таких пропозицій, як пропозиція їжі за 5 доларів і гучна маркетингова кампанія, пов'язана з лімітованим курячим біг-маком.

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Транзакції в McDonald's зростали за кілька тижнів до того, як про інфекцію стало відомо громадськості.

Нагадаємо:

Акції McDonaldʼs впали майже на 7% після того, як спалах кишкової палички, повʼязаний з бургерами Роял Чизбургер мережі ресторанів, спричинив смерть однієї людини та захворювання 49 осіб у США.

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Мережі фастфуду США позбавляються цибулі після серії отруєнь у McDonald'sМережі фастфуду США почали вилучати свіжу цибулю зі своїх страв після того, як цей овоч був названий імовірним джерелом спалаху кишкової палички у ресторанах McDonald's, внаслідок якого захворіли 49 людей, одна людина померла.