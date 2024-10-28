Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві не змогли продати

28 жовтня мав стартувати продаж недобудованого багатофункціонального комплексу в Києві — Sky Towers.

На сайті системи електронних торгів арештованим майном CETAM зазначено, що аукціон так і не відбувся, пише LIGA.net.

Це вже четвертий аукціон, стартова ціна за лот на якому становила майже 937,4 млн гривень. 27 вересня, коли комплекс намагалися продати втретє, він коштував майже 1,102 млрд гривень.

Недобудова подешевшала на 15% від попередньої вартості.

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На четвертий аукціон було заявлено п’ятьох учасників, проте жоден із них не сплатив гарантійного внеску розміром 46,8 млн гривень (5% від вартості лота), тому їхні заявки були відхилені. Під час попередніх торгів заявилися десятеро учасників, але жоден із них також не сплатив гарантійного внеску.

Нагадаємо:

Будівництво Sky Towers розпочала компанія KDD Group (Kyiv Donbas Development Group) у 2007 році. Станом на 2021 рік найбільшими акціонерами девелопера були громадянин США Олександр Левін, структури агрохолдингу Kernel Андрія Веревського та брати В'ячеслав і Олександр Константіновські.

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