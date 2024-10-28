Акції Philips впали на 16% за день вперше за 26 років: причини

Philips заявив, що попит у Китаї значно впав за останні місяці, що змусило компанію знизити прогноз продажів, а її акції впали на 16%.

Про це повідомляє Reuters.

Загалом, порівняльні замовлення впали на 2% порівняно з 2023 роком, оскільки зростання в решті світу частково компенсувало проблеми в Китаї.

Акції компанії Philips, яка продає продукцію від зубних щіток до систем медичної візуалізації, впали на 16% зазнали найбільших одноденних втрат за останні 26 років.

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Тепер Philips очікує, що її порівняльні продажі зростуть лише на 0,5%-1,5% у 2024 році, в порівнянні з попереднім прогнозом від 3% до 5%, який, за її словами, все ще буде виконаний в інших регіонах.

Цього року акції зросли майже на 50%, оскільки компанія оговталася від масового відкликання пристроїв, що допомагають засинати. Побоювання великих судових витрат скоротили ринкову вартість Philips приблизно на дві третини в період з 2021 по 2023 рік.

Компанія заявила, що на неї вплинуло погіршення споживчої довіри в Китаї та антикорупційна кампанія, що проводиться там під керівництвом держави, яка призвела до скорочення замовлень з боку китайських лікарень.

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Philips стала останньою з низки світових компаній, які попередили про стан китайської економіки, що продовжує погіршуватися, попри зусилля Пекіна, спрямовані на покращення ситуації.

Скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації (EBITA) склав 516 млн євро, що на 13% більше, ніж торік, оскільки зниження витрат збільшило маржу прибутку до 11,8%.

Компанія Philips заявила, що очікує, що її річна маржа базового прибутку складе близько 11,5%, що є верхньою межею попереднього прогнозу.