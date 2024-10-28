Київстар сплатив понад 28,3 млрд грн податків за час повномасштабної війни

Компанія "Київстар", провідний оператор електронних комунікацій України, з початку повномасштабного вторгнення рф перерахувала до державного бюджету понад 28,3 млрд грн, підтверджуючи свій статус одного з найбільших платників податків та інвесторів в економіку країни.

За 9 місяців 2024 року загальна сума податкових відрахувань Київстар склала 7,9 млрд грн, з яких 3,3 млрд грн було сплачено в третьому кварталі. Підтвердженням високої податкової відповідальності Київстар стало визнання компанії найбільш сумлінним платником податків у галузі електронних комунікацій за версією Всеукраїнського Рейтингу Асоціації платників податків України у жовтні 2024 року.

"Сумлінна сплата податків під час війни – це не просто обов'язок бізнесу, а пряма інвестиція у нашу перемогу та майбутнє України. Кожна гривня, сплачена до бюджету, перетворюється на підтримку наших захисників, забезпечення обороноздатності країни та допомогу тим, хто постраждав від війни. Для Київстар податкова відповідальність – це частина нашої корпоративної ДНК та один із способів робити свій внесок у стійкість держави. Ми пишаємося тим, що попри всі складнощі війни продовжуємо бути надійною опорою для економіки України та прикладом відповідального ведення бізнесу", – коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Попри складні умови та виклики воєнного часу, Київстар продовжує реалізацію масштабної інвестиційної програми обсягом 1 мільярд доларів США на період 2023-2027 років. Кошти спрямовуються на посилення енергетичної стійкості, розвиток технологій зв'язку, відбудову інфраструктури тощо.

Водночас Київстар залишається й одним з найбільш соціально відповідальних бізнесів воєнного часу. За період повномасштабної війни компанія виділила вже понад 2,3 млрд грн на підтримку ЗСУ, допомогу абонентам та місцевим громадам.

В рамках своєї соціальної місії Київстар реалізує великі благодійні проєкти: у рамках ініціативи "Нам тут жити" спільно з фондом "Повернись живим" у 2023 році було зібрано 180 млн грн на обладнання для розмінування територій, які постраждали внаслідок бойових дій, а у 2024 році започатковано другу хвилю проєкту з метою збору 100 млн грн на роботизовані платформи для розмінування, з додатковим внеском 30 млн грн від компанії.

Ініціатива Київстару "Дитяча надія" вже протягом 5 років продовжує забезпечувати українські лікарні життєво необхідним медичним обладнанням для лікування дітей із серцевими захворюваннями, онкологією та опіками.