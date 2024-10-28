Помер власник корпорації Kadorr Аднан Ківан

Аднан Ківан

Засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан пішов з життя.

Про це повідомила пресслужба групи.

"Сьогодні 28 жовтня пішов із життя засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством", – йдеться у повідомленні.

Як пише "Укрінформ", Аднан Ківан був українським мультимільйонером i бізнесменом арабсько-сирійського походження, власником компанії Kadorr Group, видання Kyiv Post та 7 каналу в Одесі.

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Ківан входив до списку 100 найбагатших українців зі статками $240 млн за оцінкою Forbes.

Нагадаємо:

8 листопада на сайті видання Kyiv Post з’явилась заява про тимчасову зупинку роботу "для перезавантаження". Водночас, працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю, а їх позбавили доступу до сайту й сторінок у соціальних мережах.

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В Офісі президента сказали, що вони "неприємно здивовані" спробами пов’язати закриття видання із президентом Володимиром Зеленським.

Посли європейських країн в Україні висловили занепокоєння через ситуацію довкола ймовірного закриття Kyiv Post.

Власник видання Kyiv Post Аднан Ківан заявляв, що ні на нього особисто, ні на редакцію видання не тиснули з Офісу президента стосовно зміни редакційної політики.