Банки оновили курс валют: долар та євро зросли
Понеділок, 28 жовтня 2024, 10:28 -
Станом на 28 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 5 копійок, євро збільшився – на 17 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,31 грн, євро – 44,71 грн (на 25 жовтня долар - 41,26 грн, євро – 44,54 грн).
На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,50 – 41,55 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,00 – 45,16 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,15 - 41,56 грн (курс на 25 жовтня – 41,15 - 41,55 грн);
- Євро – 44,50 - 45,15 грн (курс на 25 жовтня – 44,50 - 45,10 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;
- Ощадбанк – 41,15 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,00 - 41,55 грн;
- ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;
- Райффайзен - 41,05 - 41,51 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.
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