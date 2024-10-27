Google розробить штучний інтелект, який зможе керувати комп'ютерами – The Information

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Alphabet's (власник Google) розробляє технологію штучного інтелекту, яка візьме на себе управління компʼютером для виконання таких завдань, як дослідження і покупки.

Про це повідомляє видання The Information, передає Reuters.

Google має намір продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis вже в грудні з випуском своєї наступної флагманської моделі великої мови Gemini, йдеться в повідомленні з посиланням на людей, які безпосередньо знайомі з продуктом.

Anthropic і Google намагаються просунути концепцію на крок далі за допомогою програмного забезпечення, яке взаємодіє безпосередньо з комп'ютером або браузером людини, йдеться у звіті.

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За повідомленням Reuters, подібну технологію також розробляє Microsoft, яка підтримує OpenAI.

Нагадаємо:

Федеральний суддя в Каліфорнії задовольнив прохання компанії Google тимчасово призупинити дію судової постанови, яка вимагає від неї відкрити свій магазин додатків Play для більшої конкуренції.

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