Бразилія оштрафувала найбільшого у світі м'ясопереробника за купівлю худоби із земель Амазонії

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Бразильське агентство з охорони навколишнього середовища (IBAMA) наклало 365 млн реалів ($64 млн) штрафів на м'ясопереробні підприємства, включаючи найбільшу в світі компанію JBS SA, за вирощування або купівлю худоби на незаконно вирубаних землях в Амазонії.

Про це повідомляє Reuters.

IBAMA повідомила, що виявила 69 господарств, які продали 18 000 голів великої рогатої худоби, вирощеної на вирубаних землях, і 23 м'ясопереробні компанії, які купили цю худобу в штатах Пара і Амазонас.

За словами IBAMA, операція була спрямована на стримування вирубки лісів в Амазонії шляхом моніторингу ланцюга, який виробляє або продає худобу з незаконно вирубаних територій.

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Компанія JBS заперечує, що купує худобу з об'єктів, названих IBAMA.

"Жодна з закупівель JBS, зазначених IBAMA, не була здійснена з районів, на які поширюється ембарго", - заявили в компанії.

У заяві JBS додала, що її система геопросторового моніторингу гарантує, що компанія не купує тварин з ферм, причетних до незаконної вирубки лісів, вторгнення на землі корінних народів або в природоохоронні зони.

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У 2013 році низка м'ясопереробних компаній підписали зобов'язання з прокуратурою, погодившись не купувати худобу з ранчо, які були вирубані незаконно або занесені до чорного списку за екологічні злочини.

JBS і більше десятка інших великих сільськогосподарських фірм також зобов'язалися до 2025 року виключити вирубку лісів зі своїх ланцюгів постачання.