ЗМІ: Дві країни ЄС скептичні щодо плану подолання вето Угорщини на допомогу Україні

Франція і Німеччина не підтримали пропозицію, яка спрямована на те, щоб обійти вето Угорщини, яке блокує виділення допомоги Україні на понад 6 мільярдів євро.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Європейська служба зовнішніх дій пропонувала дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.

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Однак, як розповіли співрозмовники агентства, деякі держави-члени, включно з Францією та Німеччиною, висловили занепокоєння щодо створення прецеденту, який може поставити під загрозу майбутнє ЄФМ як інструменту зовнішньої політики.

Агентство також зазначає, що у деяких країнах добровільні внески можуть потребувати схвалення національних парламентів, що додасть ще один рівень складнощів.

Джерела Bloomberg також розповідають, що наразі незрозуміло, яку підтримку в ЄС отримає запропонований план.

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Нагадаємо, ще в березні Рада ЄС погодила створення Фонду підтримки України в межах Європейського фонду миру, кошти з якого мали йти державам-членам на компенсацію військових поставок Україні.

Відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.

Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.

Вже 30 серпня високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв знайти рішення, як обійти блокування виділення понад 6 млрд євро з Європейського фонду миру.

Європейська правда