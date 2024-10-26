У змовника, який удосконалював ділянку Київ-аеропорт "Бориспіль", відсудили 7 мільйонів

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Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "Рілейд" на користь АТ "Укрзалізниця" 7,13 млн грн. Приватна фірма, яка отримала підряд у змові з іншим підприємством, виконувала роботи під час будівництва залізничного пасажирського сполучення Київ-аеропорт "Бориспіль".

Про це свідчить рішення суду від 10 жовтня.

Як з'ясував суд, у вересні 2018 року регіональна філія "Південно-Західна залізниця" "Укрзалізниці" замовила "Рілейд" виготовлення та монтаж металоконструкцій навісу над платформами, павільйоном на об`єкті будівництва залізничного пасажирського сполучення м. Київ-Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за 5,94 млн грн.

Згідно з додатковою угодою, ціна була збільшена. До кінця 2018 року філія "Укрзалізниці" переказала підряднику 7,13 млн грн.

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Як встановив суд, на торгах у "Прозорро" конкурентом "Рілейд" було ТОВ "Укрспецтехрембуд".

У 2023 році Антимонопольний комітет вирішив, що "Рілейд" та "Укрспецтехрембуд" порушили закон про захист економічної конкуренції, узгодивши свої дії під час час підготовки та участі у закупівлі, які призвели до спотворення результатів торгів.

Антимонопольники встановили факти обміну між "Рілейд" та "Укрспецтехрембуд" інформацією, зокрема:

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використання однієї і тієї ж IP-адреси;

наявність спільних працівників;

наявність господарських відносин;

використання однієї електронної адреси;

комунікація між учасниками процедури закупівлі.

В результаті, суд визнав недійсним договір між "Укрзалізницею" та ТОВ "Рілейд", та стягнув з приватної фірми 7,13 млн грн.

Причому, суд також встановив, що Держаудитслужба не досліджувала відносини між "Рілейд" та "Укрспецтехрембуд".

Згідно з youcontrol, до 2020 року засновником та керівником столичного ТОВ "Рілейд" був киїнин Юрій Кулаков. Наразі засновником та директором підприємства є Василь Нікула з села Багна Чернівецької області.

Київське "Укрспецтехрембуд" записане на Дмитра Тодераша з Чернівців. До 2019 року його власником був Роман Спіндзак з Івано-Франківської області.