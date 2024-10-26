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Модель з OnlyFans сплатила в бюджет 13,2 мільйона

Субота, 26 жовтня 2024, 12:14 - Володимир Тунік-Фриз

Державна податкова служба залучила до декларування доходів контент мейкера  із сайту платних контент-послуг OnlyFans.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Органами Державної податкової служби України залучено до декларування громадянку "С", яка одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі "Only Fans". 

Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору", – зазначив Гетманцев.

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Нардеп також зазначив, що вимога задекларувати доходи також поширюється на іноземні доходи від електронних платформ. Відповідні відомості є у Державній податковій службі.



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