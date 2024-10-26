Поїзда "Укрзалізниці" з неділі курсуватимуть за зимовим часом
Субота, 26 жовтня 2024, 11:02 -
Після переведення годинників на годину назад о 4:00 у неділю 27 жовтня, потяги "Укрзалізниці" курсуватимуть за новим часом.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
"Не спізніться на потяг, адже в неділю всі поїзди курсують вже за новим часом, який і зазначений у квитках", - йдеться у повідомленні.
Годинник потрібно перевести у неділю 27 жовтня о 3:00. На сучасних гаджетах це відбувається автоматично.
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Зимовий час діятиме з 27 жовтня до 30 березня.
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