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Поїзда "Укрзалізниці" з неділі курсуватимуть за зимовим часом

Субота, 26 жовтня 2024, 11:02 - Володимир Тунік-Фриз

Після переведення годинників на годину назад о 4:00 у неділю 27 жовтня, потяги "Укрзалізниці" курсуватимуть за новим часом.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Не спізніться на потяг, адже в неділю всі поїзди курсують вже за новим часом, який і зазначений у квитках", - йдеться у повідомленні.

Годинник потрібно перевести у неділю 27 жовтня о 3:00. На сучасних гаджетах це відбувається автоматично.

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Зимовий час діятиме з 27 жовтня до 30 березня. 



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