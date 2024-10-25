Українсько-португальська економічна комісія проведе засідання після перерви в шість років

Третє засідання українсько-португальської спільної комісії з економічного співробітництва відбудеться 15 листопада 2024 року.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, перше засідання українсько-португальської спільної комісії з економічного співробітництва відбулося 3 квітня 2009 року в Києві. Друге засідання українсько-португальської спільної комісії з економічного співробітництва відбулося 20 червня 2018 року в Лісабоні.

"Це важливе рішення дасть нам змогу поглибити торговельно-економічне співробітництво, а також залучити португальські компанії до проєктів із відбудови України", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлії Свириденко.

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За її словами, діалог між українським і португальським бізнесом може сприяти залученню інвестицій і зростанню товарообігу.

У повідомленні відомства зазначається, що за результатами 2023 року двосторонній товарообіг із Португалією становив 293,7 млн дол і збільшився порівняно з відповідним періодом 2022 року на 49,4%. Зріс і експорт товарів з України, склавши в 2023 році 223,5 млн дол (на 64,6% більше, ніж роком раніше).

Наголошується, що зростання продовжилося і цього року. За січень-серпень 2024 р. двосторонній товарообіг зріс на 15,1% або на 29,2 млн дол порівняно з аналогічним періодом торік.

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Водночас, за словами міністра економіки Португалії Педро Реіша, португальські компанії виявляють активний інтерес до співпраці з Україною в таких секторах, як оборона, машинобудування, легка промисловість, аграрний сектор, фармацевтика, поновлювані джерела енергії, інжиніринг.

"Португалія також зацікавлена долучатися до проєктів із відновлення України через свої інституції з розвитку, наприклад Португальський банк розвитку, що надаватимуться на фінансування в межах Ukraine Investment Framework. Обговорили з партнерами пріоритетні для України сектори для залучення інвестицій та передали Investment Guide, презентований у Берліні під час URC, що містить опис 95 інвестиційних проєктів у пріоритетних сферах", – додала Свириденко.