Револьверний фонд роздав 9 млн кредитів та позик столичним ОСББ і ЖБК: на що йдуть гроші

У Києві шість багатоквартирних житлових будинків отримали кредити й позики на суму понад 9 млн грн від комунального підприємства "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва" (Револьверний фонд).

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його даними, договори на отримання коштів оформили ОСББ і ЖБК у Дніпровському, Святошинському, Печерському та Солом’янському районах.

"Кошти мешканці багатоповерхівок спрямовують на енергоефективні роботи та придбання джерел альтернативного живлення. Йдеться про встановлення та заміну будинкових лічильників, реконструкцію інженерних мереж, утеплення фасадів будинків і встановлення систем рекуперації повітря, встановлення енергоощадних дверей у місцях загального користування тощо. У деяких будинках роботи або вже виконані, як наприклад, в ОСББ "Наша оселя", або тривають", – поінформував Петро Пантелеєв.

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Він нагадав, що в липні 2024 року Револьверний фонд уклав перший кредитний договір з ОСББ "Підвисоцького, 6". Загальна сума кредиту складає 1,5 млн грн на утеплення фасаду, систему рекуперації та заміну дверей.

"Кількість поданих заявок поступово зростає. Більшість ОСББ, які взяли кредит, планують подаватись і на міський конкурс "70/30", - розповів заступник голови КМДА.

Він нагадав, що в Києві діють чотири різні програми для житлових будинків: конкурс "70/30%" для ОСББ та ЖБК, програма "Капремонти" (для всіх без винятку будинків), компенсація вартості незалежних джерел живлення та Револьверний фонд. "Комбінуючи ці програми, мешканці досягають більш лояльних і вигідних для себе умов, покращуючи свої оселі й готуючи будинки до зими", – пояснив Пантелеєв.

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Нагадаємо:

Револьверний фонд є спеціальною організацією, що створена для підтримки ініціатив співвласників багатоквартирних будинків Києва та їх об’єднань для впровадження проєктів енергоефективності, капітальних ремонтів, модернізації житлових будинків та їх елементів на прийнятних для мешканців умовах.

Діяльність фонду передбачає і встановлення незалежних енергоджерел – генераторів, сонячних батарей, інверторів тощо.

Серед видів робіт, на які будинкові громади можуть отримати кредит: встановлення або заміна вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії; встановлення, заміна або модернізація індивідуальних теплових пунктів; модернізація та/або заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж; модернізація систем освітлення тощо