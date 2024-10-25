"Партнерство незалежних". Про що говорили на форумі українських підприємців

У четвер, 24 жовтня, у конгресно-виставковому центрі "Парковий" пройшов форум "Партнерство незалежних", організований агропромхолдингом "Астарта-Київ" та проєктом "Економічна правда". У ньому взяли участь понад 200 представників малого та середнього бізнесу з 7 областей України, а також представники уряду, місцевих громад та великого бізнесу.

Головна мета заходу – поділитися з українськими підприємцями досвідом та можливостями доступу до фінансових ресурсів та нових ринків збуту як в Україні, так і за її межами.

На дискусійних панелях обговорювали, як суспільству та бізнесу співпрацювати, створювати додаткову економічну та соціальну вартість у непрості часи. Гості форуму обмінювалися практичними порадами для залучення коштів з метою початку або розширення власної справи, пошуку каналів продажу, а також ділилися своїми історіями успіху.

Захід організовано в рамках грантового проєкту "Курс на Незалежність", партнерами якого є Astarta-Kyiv, благодійний фонд "Повір у себе", Уряд Німеччини - Федеральне Міністерство економічної співпраці та розвитку (BMZ) та німецький банк розвитку DEG.

Відкрили форум співзасновниця благодійного фонду "Повір у себе" Ірина Іванчик, директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій "Астарта" Світлана Мозгова та Соня Хус – старша менеджерка DEG Impulse.

Першою дискусійною панеллю "Партнерства незалежних" стала розмова про підтримку та розвиток регіонального підприємництва, в якій взяли участь заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький та директор і стратегічного маркетингу та комерційної діяльності Астрата Вячеслав Чук.

Представники держави розповіли про різні програми, які уряд пропонує для підтримки та започаткування власного бізнесу. Так, Тетяна Бережна представила результати доступних грантових програм для бізнесу від Міністерства економіки, а Тарас Висоцький розповів про програми для фермерів від Міністерства агрополітики: гранти на створення садів та теплиць, передусім орієнтовані для малого та середнього бізнесу.

Крім державних грантів, є і приватні можливості для МСБ. Так, Вячеслав Чук з "Астарти" пояснив, навіщо компанії видавати гранти іншому бізнесу. На його переконання, це питання відповідальності та партнерства: "Ми зацікавлені в сильній економіці, поруч з нами має розвиватись малий та середній бізнес, який з нами буде платити податки. Успішна співпраця великого бізнесу з малими підприємцями може стати ключем до економічного зростання України".

У ході заходу своїм досвідом ділилися успішні бізнеси, які скористалися грантами "Курс на незалежність" та змогли розвинути свою справу далі. На сцені виступила Катерина Олійник, засновниця виробництва органічних перців "Кучерява фермерка", та розповіла як завдяки гранту вже планує запуск переробки. Також своєю історією поділилася і Любов Лисенко, засновниця компанії "Біобаланс", яка впроваджує біометоди захисту рослин, і завдяки гранту розширює напрямок використання сільськогосподарських безпілотників.

Протягом форуму діяв ярмарок крафтових продуктів від українських підприємців, на якому відвідувачі форуму могли познайомитися з виробниками сирів, м’ясних продуктів, морозива та інших товарів.

Оцінити власний соціальний вплив на суспільство може бути складніше, ніж порахувати прибуток власного проєкту. Про те, як це зробити, і як бізнес може впливати на життя суспільства довкола розповідала Ірина Рубан, співзасновниця та партнерка Ruban Litvinova Social Impact advisory.

На наступній дискусійній панелі до неї доєдналися директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій Астарти Світлана Мозгова, голова Збаразької громади Роман Полікровський та заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва. Спікери панелі шукали відповідь на запитання – як в часи турбулентності знайти своє джерело стійкості? І чи може ним бути багатостороння співпраця між бізнесом, громадами та державою?

Вихід на зовнішні ринки для бізнесу є важливим етапом для розширення не лише продажів, але й вдосконалення виробництва. Голова Української асоціації аграрного експорту та співзасновник компанії USPA Дмитро Крошка поділився досвідом експорту українських сільгосптоварів, зокрема фруктів та ягід, та радить підприємцям зосереджуватися на якості, а не кількості товарів, і продавати свій продукт з фокусом на його цінність.

Співзасновник компанії snEco Вадим Гришин дав колегам практичні поради для пошуку покупців за кордоном, зокрема розповів про виставки, в яких варто брати участь, аби вашу справу помітили за межами України. Анна Любима, директорка дирекції міжнародного співробітництва Торговельно-промислової палати, також розповідала про те, як вести перемовини з закордонними партнерами, і куди бізнес може звернутися по допомогу із виходом на зовнішні ринку.

Заключна панель була присвячена розширенню на внутрішньому ринку, а саме – як потрапити на полиці до великих ритейлерів. Керівниця напрямку "Лавка традицій" Марина Булацька та директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський розповіли про те, з чого складається перемовний процес між постачальниками та мережами, чому великих ритейлерів не варто боятися. Спікери розповіли про те, що є найважливішим у відборі постачальників, та поділилися історіями успіху бізнесів, які з малих завдяки співпраці виростали до великих самостійних гравців на ринку.

Проєкт "Курс на Незалежність" організовано Астарта-Київ, Благодійним фондом "Повір у себе" за фінансової підтримки Уряду Німеччини - Федерального Міністерства економічної співпраці та розвитку (BMZ) та німецького банку розвитку DEG.