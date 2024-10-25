Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
П'ятниця, 25 жовтня 2024, 16:54 -
Офіційний курс долара збільшиться за вихідні: у понеділок 28 жовтня іноземна валюта додасть 5 копійок у ціні.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 28 жовтня.
Своєю чергою, курс євро збільшиться на 17 копійок.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,31 грн (41,26 грн станом на 25 жовтня);
- 1 євро — 44,71 грн (44,54 грн станом на 25 жовтня).
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