Кабмін створить резерв матеріалів для будівництва фортифікацій
Уряд затвердив рішення щодо створення резерву для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Йдеться про запаси необхідних матеріалів, які дадуть змогу якнайшвидше розгортати будівельні роботи.
За інформацією Мельничука, затверджений порядок передбачає створення, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що це буде запас необхідних матеріалів, що дасть змогу швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові.
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