"Починає дихати": країни-партнери зацікавилися ринком розмінування агроземель через "Прозорро"

Україні вдалося першою у світі запустити пілотний ринок розмінування земель сільськогосподарського призначення через аукціони "Прозорро", інтерес до нього проявили партнери, і тепер стоїть завдання залучити їх до фінансування цього ринку для його розширення і заміни бюджетного фінансування.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз це цікавить партнерів, тому що вони можуть з конкретикою зрозуміти, що ці ресурси були використані через систему "Прозорро" та пішли всі на поля, ми знаємо конкретний результат використання цих грошей", - сказав він.

Безкаравайний уточнив, що наразі зарано говорити про конкретні результати переговорів із партнерами про фінансування, оскільки фактично програма запрацювала лише півтора місяця тому.

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"До цього ми її три рази переписували, тому що це стартап, який ми спробували, не поїхав. І ось він тільки починає дихати: ми провели перші 20 тендерів... Тож починаємо показувати цей алгоритм партнерам вже зараз, і вони ним цікавляться. Бо раніше нам навіть не було, що показати та пояснити, як ми хочемо це реалізувати, тож на це неможливо було залучити гроші", - пояснив заступник міністра.

За його словами, в державному бюджеті на 2025 рік закладено 1 млрд грн на програму компенсацій за розмінування земель сільськогосподарського призначення порівняно з 3 млрд грн у держбюджеті-2024.

"Для нас украй важливо зберегти саме програму, бо інструмент запрацював, і далі нам його треба розвивати. Втім, залишається завдання наповнити цей інструмент грошима не лише платників податків, а й партнерів", - наголосив Безкаравайний.

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Він зазначив, що розвитку програми допоможе оголошений на конференції в Лозанні проєкт визначення пріоритетів гуманітарного розмінування із залученням компанії Palantir і фінансуванням Швейцарії та Великої Британії.

За його словами, наразі відбір ділянок для участі в програмі компенсації відбувається у форматі живої черги, вже подано 160 заявок від фермерів, і в процесі верифікації кожної цієї заявки Державною податковою службою, Міністерством оборони на предмет забруднення - всього чотири критерії верифікації - вона стає "зеленою", її готують і виставляють на торги.

Нагадаємо:

Країни-партнери оголосили про додаткові зобов'язання на підтримку гуманітарного розмінування на суму майже 70 млн дол.