"Починає дихати": країни-партнери зацікавилися ринком розмінування агроземель через "Прозорро"
Україні вдалося першою у світі запустити пілотний ринок розмінування земель сільськогосподарського призначення через аукціони "Прозорро", інтерес до нього проявили партнери, і тепер стоїть завдання залучити їх до фінансування цього ринку для його розширення і заміни бюджетного фінансування.
Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, передає "Інтерфакс-Україна".
"Зараз це цікавить партнерів, тому що вони можуть з конкретикою зрозуміти, що ці ресурси були використані через систему "Прозорро" та пішли всі на поля, ми знаємо конкретний результат використання цих грошей", - сказав він.
Безкаравайний уточнив, що наразі зарано говорити про конкретні результати переговорів із партнерами про фінансування, оскільки фактично програма запрацювала лише півтора місяця тому.
"До цього ми її три рази переписували, тому що це стартап, який ми спробували, не поїхав. І ось він тільки починає дихати: ми провели перші 20 тендерів... Тож починаємо показувати цей алгоритм партнерам вже зараз, і вони ним цікавляться. Бо раніше нам навіть не було, що показати та пояснити, як ми хочемо це реалізувати, тож на це неможливо було залучити гроші", - пояснив заступник міністра.
За його словами, в державному бюджеті на 2025 рік закладено 1 млрд грн на програму компенсацій за розмінування земель сільськогосподарського призначення порівняно з 3 млрд грн у держбюджеті-2024.
"Для нас украй важливо зберегти саме програму, бо інструмент запрацював, і далі нам його треба розвивати. Втім, залишається завдання наповнити цей інструмент грошима не лише платників податків, а й партнерів", - наголосив Безкаравайний.
Він зазначив, що розвитку програми допоможе оголошений на конференції в Лозанні проєкт визначення пріоритетів гуманітарного розмінування із залученням компанії Palantir і фінансуванням Швейцарії та Великої Британії.
За його словами, наразі відбір ділянок для участі в програмі компенсації відбувається у форматі живої черги, вже подано 160 заявок від фермерів, і в процесі верифікації кожної цієї заявки Державною податковою службою, Міністерством оборони на предмет забруднення - всього чотири критерії верифікації - вона стає "зеленою", її готують і виставляють на торги.
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Країни-партнери оголосили про додаткові зобов'язання на підтримку гуманітарного розмінування на суму майже 70 млн дол.