Lviv Croissants відкрили перший заклад у Чехії

Культові круасани від Lviv Croissants тепер можна скуштувати у центрі Праги. Українська мережа вийшла на ринок Чехії та відкрила перший ресторан у столиці.

У самому центрі Праги відкрився перший заклад Lviv Croissants. Чехія стала четвертою країною за межами України, де працюють ресторани мережі.

Франшизу придбали партнери – українець, який проживає в Чехії, та місцевий підприємець. Обидва мають досвід у сфері громадського харчування та маркетингу.

"Ми представляємо Україну у світі і відчуваємо за це неабияку відповідальність. Тому й партнерів обираємо таких, які готові розділити її з нами, – говорить співвласник Lviv Croissants Андрій Галицький. – У кожній країні ми маємо свій план розвитку мережі, тому вкрай важливо, щоб партнер був готовий йти з нами в all-in".

Умови для франчайзі в Європі тотожні українським. При цьому центральний офіс надає підтримку на всіх рівнях – від юридичної допомоги та маркетингу до пошуку персоналу і місцевих постачальників. Навчання працівників також проводили тренери з України.

ТЦ Palladium, де відкрилися Lviv Croissants, розташований неподалік від Карлового мосту. Це Старе місто, тому тут завжди людно і багато туристів. Заклад має площу 173 кв. м і близько 60 посадкових місць.

Меню відрізняється від українського: у ньому переважають саме локальні та звичні для чехів продукти. Але як і в інших країнах, буде широкий вибір як ситних круасанів з куркою, яловичиною, лососем, свіжими овочами та зеленню, так і солодких з фруктами, ягодами, шоколадом і кремом. Метою було врахувати гастрономічні традиції регіону та смаки місцевих.

На цьому бренд не збирається зупинятися і вже активно працює над пошуком локацій для майбутніх закладів. У планах – розвиток мережі як у Празі, так і в інших регіонах Чехії.

Lviv Croissants – міжнародна франчайзингова мережа ресторанів, яка спеціалізується на виготовленні свіжоспечених круасанів із ситними та солодкими начинками. Завдяки Lviv Croissants українці розширили свій гастрономічний світогляд і переконалися, що круасан може бути не лише випічкою до сніданку, а й повноцінною стравою зі свіжими овочами, м’ясом/рибою та соусом.

Бренд вийшов на європейський ринок у вересні 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Наразі в мережі 178 закладів по всій Україні, 11 у Польщі та по одному у Словаччині, США і Чехії.

За результатами 2023 року, Lviv Croissants – №1 у рейтингу Forbes за кількістю ресторанів в Україні.