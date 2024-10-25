Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Станом на 25 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 1 копійку, євро збільшився – на 11 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,26 грн, євро – 44,54 грн (на 24 жовтня долар - 41,27 грн, євро – 44,43 грн).

На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,47 – 41,50 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,95 – 45,10 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,10 - 41,55 грн (курс на 24 жовтня – 41,10 - 41,55 грн);

Євро – 44,50 - 45,10 грн (курс на 24 жовтня – 44,50 - 45,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк – 41,10 - 41,70 грн;

Укрсиббанк – 41,00 - 41,55 грн;

ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;

Райффайзен - 41,05 - 41,52 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.